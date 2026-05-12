Spotify тепер показує першу прослухану пісню і музичну статистику за весь час користування

Сервіс Spotify запустив нову функцію до свого 20-річчя — персоналізований ретроспективний режим «Spotify 20: Your Party of the Year(s)», який показує користувачам їхню історію прослуховувань за весь час користування сервісом.

У застосунку тепер можна подивитися, коли користувач уперше зайшов у Spotify, яку пісню прослухав першою, скільки унікальних треків загалом вмикав та який артист став найпопулярнішим за весь час. Також сервіс автоматично створює плейлист зі 120 найчастіше прослуховуваних пісень із лічильником відтворень для кожного треку.

Spotify has released personalised user data for the app’s 20th anniversary. Users can now view:



• Which day they joined Spotify

• Their total amount of songs streamed

• The first song they streamed

• Their most-streamed artist

• A playlist of their most-streamed songs pic.twitter.com/I0UTjPk6E5 — Pop Base (@PopBase) May 12, 2026

Функція доступна як для преміум-підписників, так і для користувачів безкоштовної версії. Як і у випадку зі щорічним Spotify Wrapped, усі картки можна публікувати в соцмережах.

До ювілею Spotify також уперше розкрив найуспішніших артистів, альбоми та подкасти за всю історію платформи. Найпопулярнішою артисткою сервісу стала Тейлор Свіфт, а найбільш прослуховуваним альбомом — «Un Verano Sin Ti» від Bad Bunny.

Найуспішнішою піснею в історії Spotify став трек «Blinding Lights» від The Weeknd. Серед подкастів лідером виявився «The Joe Rogan Experience», а найпопулярнішою аудіокнигою стала «Двір шипів і троянд» авторки Сари Дж. Маас.