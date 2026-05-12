Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Spotify тепер показує першу прослухану пісню і музичну статистику за весь час користування

Іван Назаренко 12 травня 2026
78
Spotify тепер показує першу прослухану пісню і музичну статистику за весь час користування

Сервіс Spotify запустив нову функцію до свого 20-річчя — персоналізований ретроспективний режим «Spotify 20: Your Party of the Year(s)», який показує користувачам їхню історію прослуховувань за весь час користування сервісом.

У застосунку тепер можна подивитися, коли користувач уперше зайшов у Spotify, яку пісню прослухав першою, скільки унікальних треків загалом вмикав та який артист став найпопулярнішим за весь час. Також сервіс автоматично створює плейлист зі 120 найчастіше прослуховуваних пісень із лічильником відтворень для кожного треку.

Функція доступна як для преміум-підписників, так і для користувачів безкоштовної версії. Як і у випадку зі щорічним Spotify Wrapped, усі картки можна публікувати в соцмережах.

До ювілею Spotify також уперше розкрив найуспішніших артистів, альбоми та подкасти за всю історію платформи. Найпопулярнішою артисткою сервісу стала Тейлор Свіфт, а найбільш прослуховуваним альбомом — «Un Verano Sin Ti» від Bad Bunny.

Найуспішнішою піснею в історії Spotify став трек «Blinding Lights» від The Weeknd. Серед подкастів лідером виявився «The Joe Rogan Experience», а найпопулярнішою аудіокнигою стала «Двір шипів і троянд» авторки Сари Дж. Маас.

Фото: Imtiyaz Ali / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Науковці створили водорості, які можуть очищати воду від мікропластику У всесвіті «Форсажу» знімуть одразу чотири серіали Співачка FKA twigs зіграє Жозефіну Бейкер — зірку епохи джазу й борчиню за громадянські права У Парижі добудовують хмарочос, через який місто знову обмежило висотне будівництво
Побратими по нещастю: як в Україні та Чехії знищують модерністську архітектуру 12 травня 2026 Київські замальовки. Випуск 36 09 травня 2026 Найепічніші змагання: Як давні греки придумали сучасний спорт 08 травня 2026 Історія іграшок — від водія сміттєвоза 08 травня 2026 «Відображення № 3»: медитативна німецька драма, де всі збіги (не)випадкові 07 травня 2026 «Backrooms: Залаштунки», «Втомлені» та продовження «Мортал Комбата»: 13 фільмів травня 06 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.