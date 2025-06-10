У Львові створять алею пам’яті Героїв Нацгвардії: якою вона буде

У Львові обрали переможця всеукраїнського архітектурного конкурсу на проєктну пропозицію алеї пам’яті Героїв Національної гвардії України. Це проєкт авторського колективу львівської архітектурної студії urbanideas.

Алея пам'яті буде поряд із парком Боднарівка. Головним завданням для архітекторів було створити тактовну алею для вшанування загиблих військових, гармонійно вписавши її в існуючий зелений ландшафт. Загалом було подано 10 проєктів.

Найвищу оцінку журі отримав проєкт студії urbanideas — це архітектори Валентин Шароватов, Ольга Криворучко та Анна Кузовкіна.

Ключовим елементом проєкту є пішохідна алея, що пролягає вздовж парку, а також церемоніальна площа, де вшановуватимуть полеглих під час офіційних заходів Національної гвардії.

Особливу увагу команда приділила способу іменування загиблих. У проєкті передбачено металеві таблички у формі хрестів, що використовуються в символіці НГУ, з викарбуваними іменами військовослужбовців. Ці таблички кріпитимуться на вертикальних стелах, просторове розміщення яких відтворює планову структуру герба Нацгвардії, надаючи композиції символічної глибини.

“У проєктуванні таких просторів ми повинні перестати мислити категоріями памʼятників і почати мислити категорією памʼяті”, — зазначив член журі, архітектор Микола Рибенчук.

За описом авторів, їхня концепція ґрунтується на ідеї "мінімум втручання — максимум присутності".

Фото: Львівська міська рада