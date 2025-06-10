Одеська кіностудія показала наслідки російської атаки: фото

У ніч на 10 червня російські війська завдали удару по Одеській кіностудії. Внаслідок цього пошкоджено виробничі приміщення, склади костюмів і реквізиту, а також знищено частину історичних декорацій.

Про це повідомили у кіностудії.

Удар безпілотниками стався близько першої години ночі. Завдяки діям охорони вдалося вчасно загасити пожежу, локалізувати руйнівні наслідки та врятувати унікальні костюми, реквізит і артефакти, пов’язані зі 100-річною історією студії. Ніхто з працівників не постраждав, але одна зі співробітниць кіностудії втратила дім.

Водночас повністю знищено декорації до фільму “Довженко” — масштабного національного проєкту про найвідомішого українського режисера. Також втрачено спеціальний ігровий транспорт, що використовувався у зйомках. Знімання стрічки завершили нещодавно.

Внаслідок нічної атаки російських військ на Одесу загинули двоє чоловіків, ще дев'ятеро людей постраждали. Окрім кіностудії зазнали ушкоджень пологовий будинок, приватна медична клініка, спортивний комплекс, зоопарк і будівля залізничного вокзалу.

Фото: Одеська кіностудія