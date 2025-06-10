У Києві почали відновлення пошкодженого корпусу “Охматдиту”

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні “Охматдит” розпочалися роботи з відновлення сучасного корпусу, що постраждав від російського ракетного удару 8 липня 2024 року.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Контракт на капітальний ремонт укладено з компанією “Ріола-Модуль ЛТД”. Вартість робіт — майже 293 млн грн, що на понад 70 млн менше від очікуваної суми. Збережені кошти спрямують на інші відновлювальні заходи на території лікарні.

Комплекс робіт включає:

відновлення будівельних конструкцій, даху, фасадів

заміну вікон і дверей

відновлення приміщень та інженерних систем

монтаж систем медичного газопостачання

налагодження відеозв'язку та пожежної сигналізації

модернізацію освітлення та благоустрій території

Сучасний корпус — ключовий об’єкт у структурі лікарні. Саме тут після ракетного удару торік було розміщено більшість відділень із пошкоджених будівель. Повноцінне відновлення цієї будівлі критично важливе для стабільної роботи “Охматдиту". Також ведеться підготовка до ремонту інших будівель лікарні, зокрема хірургічного, токсикологічного та адміністративного корпусів.

Проєкт реалізується за фінансової підтримки благодійного фонду “Охматдит – здорове дитинство”, який акумулював значну частину пожертв українців у 2024 році. Ці кошти спрямують на відновлення лікарні за прямим цільовим призначенням.

Фото: МОЗ України