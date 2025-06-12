У Бородянці зводять нову багатоповерхівку на місці знищеної росіянами

У селищі Бородянка на Київщині розпочалося будівництво нової дев'ятиповерхівки на 105 квартир. Її зводять на місці повністю зруйнованого будинку по вулиці Центральній, 359, що постраждав від обстрілів російських військ 2 березня 2022 року.

Про це повідомили у Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури.

Новий проєкт передбачає сучасне планування та використання енергоефективних технологій. Окрім житлового фонду, у Бородянці відновлюється критична інфраструктура та комунікаційні мережі, включаючи газо-, водо- та електропостачання.

У березні 2022 року російські літаки розбомбили 8 багатоповерхівок у Бородянці, вбивши щонайменше 40 людей. Тоді ж російська армія окупувала селище. 1 квітня українські військові визволили населений пункт.

Фото: Держвідновлення