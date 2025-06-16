Київ та область уночі атакували російські дрони: є постраждалі

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Артем Черничко
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У ніч на 16 червня Київ та Київська область зазнали чергової масованої повітряної атаки з боку російських військ. Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників є пошкодження та постраждалі.

Про це повідомили в Київський міській та обласній військових адміністраціях.

Повітряна тривога в регіоні тривала близько чотирьох годин. Загалом ворог запустив по Україні 138 дронів, з яких 125 було знешкоджено Повітряними силами ЗСУ.

У Дніпровському районі столиці, на Русанівських садах, один з російських ударних дронів впав посеред приватного сектору, утворивши вирву. Відомо про одного постраждалого: хлопець 2004 року народження госпіталізований у тяжкому стані. Також унаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони в Дарницькому районі. Значних руйнувань будівель вдалося уникнути.

Водночас мер столиці Віталій Кличко повідомив про двох постраждалих у Києві.

В Обухівському районі Київщини через падіння уламків постраждав 60-річний чоловік. Також було пошкоджено приватний житловий будинок та кілька господарчих споруд.

Наслідки падіння уламків на Київщині

За попередніми даними, критична інфраструктура Києва та області не постраждала.

Фото: Київська ОВА

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Опубліковано: 16 червня 2025
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