В Англії засудили викрадачів золотого унітаза вартістю $6 млн

Двох чоловіків, які викрали золотий унітаз "Америка" італійського художника Мауріціо Каттелана з Бленгеймського палацу у 2019 році, засудили до тюремного ув'язнення. Артоб'єкт вартістю $6 мільйонів так і не було знайдено.

Про це пише ARTnews.

Вирок виніс Оксфордський суд: 40-річний Джеймс Шин отримав чотири роки ув'язнення, а його спільник, 39-річний Майкл Джонс, був засуджений до двох років і трьох місяців. Ще один фігурант справи, Фредерік Доу, який намагався допомогти продати викрадене, отримав умовний термін.

"Америка" — це повністю функціональний унітаз, виготовлений з 18-каратного золота. Скульптура була задумана Каттеланом як сатиричний твір, що висміює надмірне багатство. До викрадення твір експонувався в Музеї Ґуґґенгайма в Нью-Йорку, а у 2019 році був представлений на виставці в Бленгеймському палаці в Оксфордширі, де народився Вінстон Черчилль. Експонат розмістили в клозеті, яким користувався британський прем'єр.

"Америка", Мауріціо Каттелан

Пограбування сталося у вересні 2019 року. Зловмисники на викрадених автомобілях протаранили ворота палацу, розбили вікно та за лічені хвилини демонтували унітаз, під'єднаний до водопроводу. Під час крадіжки було завдано значної шкоди будівлі XVIII століття, яка є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Слідство встановило, що викрадачі залишили численні докази: ДНК Шина знайшли на кувалді, залишеній на місці злочину, а золоті фрагменти виявили на його одязі. Поліція вважає, що унітаз був розрізаний і розплавлений незабаром після крадіжки.

Розслідування досі триває, оскільки правоохоронці намагаються знайти інших причетних до злочину та повернути частину грошей, отриманих від продажу золота.

Фото: Wikimedia Commons / MossAlbatross