Персонал Лувру влаштував страйк через натовпи туристів і умови праці

У понеділок, 16 червня, найвідвідуваніший музей світу Лувр був змушений закрити двері для публіки через спонтанний страйк персоналу. Про це пише ARTnews.

Робітники музею, включаючи охоронців, касирів і працівників галерей, відмовилися виходити на свої робочі місця, протестуючи проти некерованих натовпів, хронічної нестачі персоналу та неприйнятних умов праці.

Страйк розпочався під час планової внутрішньої зустрічі, перетворившись на масовий вираз невдоволення. Серед причин протесту також називають проблеми з інфраструктурою музею, зокрема протікання даху та небезпечні перепади температур, які можуть загрожувати творам мистецтва.

Черга з туристів під час страйку персоналу Лувру, 16 червня 2025 року

Тисячі туристів, які прибули до Лувру з квитками, залишилися розгубленими перед зачиненими дверима. Лувр зазвичай закритий по вівторках, тому відкриття музею очікується не раніше середи.

Керівництво музею раніше визнавало проблеми, такі як перевищення Лувром удвічі кількості відвідувачів, на яку він був розрахований (8,7 мільйона відвідувачів у 2024 році), а також недостатність базових зручностей для відвідувачів, таких як туалети та зони відпочинку.

Президент Франції Еммануель Макрон також представив 10-річний план порятунку Лувру від цих проблем, проте працівники стверджують, що їм потрібна негайна допомога, а не довгострокові перспективи.

Фото: Carine Schmitt / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP