​У Києві відновили стінопис із цитатою Катерини Гандзюк, знищений напередодні

На Поштовій площі столиці відновили мурал із цитатою загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомили на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк".

Відновлений стінопис

“Вбивці Каті забрали у нас не просто нашу подругу, а одну з кращих громадянок України. Цим вони обʼєднали нас, – йдеться у дописі. – Ми памʼятаємо і будемо боротися за справедливість стільки, скільки потрібно”.

Стінопис замалювали невідомі напередодні дня народження вбитої активістки – 17 червня їй мало виповнитися 40 років.

Мурал було створено у 2019 році. Відтоді це місце стало майданчиком для проведення акцій пам'яті про активістку, яка боролася проти корупції.

Нагадаємо, Катерина Гандзюк померла у 2018 році після жорстокого нападу із застосуванням сірчаної кислоти. Її смерть сколихнула українське суспільство та привернула увагу до проблеми безкарності нападів на громадських активістів.

Фото: "Хто замовив Катю Гандзюк" / Facebook