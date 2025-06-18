​У Києві відновили стінопис із цитатою Катерини Гандзюк, знищений напередодні

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Артем Черничко
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На Поштовій площі столиці відновили мурал із цитатою загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомили на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк".

Відновлений стінопис

“Вбивці Каті забрали у нас не просто нашу подругу, а одну з кращих громадянок України. Цим вони обʼєднали нас, – йдеться у дописі. – Ми памʼятаємо і будемо боротися за справедливість стільки, скільки потрібно”.

Стінопис замалювали невідомі напередодні дня народження вбитої активістки – 17 червня їй мало виповнитися 40 років.

Мурал було створено у 2019 році. Відтоді це місце стало майданчиком для проведення акцій пам'яті про активістку, яка боролася проти корупції.

Нагадаємо, Катерина Гандзюк померла у 2018 році після жорстокого нападу із застосуванням сірчаної кислоти. Її смерть сколихнула українське суспільство та привернула увагу до проблеми безкарності нападів на громадських активістів.

Фото: "Хто замовив Катю Гандзюк" / Facebook

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Опубліковано: 18 червня 2025
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