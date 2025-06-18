Суд дозволив переїзд Будинку музики з Костелу Святого Миколая

Печерський районний суд Києва 15 травня зняв арешт із частини будівель Жовтневого палацу. Це рішення відкриває шлях для переїзду Національного будинку органної та камерної музики України в нове приміщення та остаточної передачі Костелу Святого Миколая релігійній громаді.

Про це повідомили в римсько-католицькій парафії Святого Миколая в Києві.

Хоча католицька громада користується костелом з 2022 року, його юридична передача залишалася заблокованою через відсутність альтернативного простору для Будинку музики.

Варіант із будівництвом нового залу так і не був реалізований. Натомість ще у 2023 році Федерація профспілок погодилася безоплатно передати флігель Жовтневого палацу у державну власність. Проте реалізацію цього рішення стримували судові арешти.

Після скасування арешту Міністерство культури та інформаційної політики України може розпочати практичні кроки з переїзду Будинку музики та фіналізувати процес передачі костелу, наголосили у парафії.

Будинок органної та камерної музики розташовується у приміщенні Костелу Святого Миколая з лютого 1980 року. Офіційно його відкрили як концертний зал у 1981 році.

Фото: Serafim Gromow / Wikimedia Commons