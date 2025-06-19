Кличко відхилив петицію про надання Житньому ринку статусу памʼятки

Голова Київської міської ради Віталій Кличко відхилив петицію №13492 щодо надання статусу памʼятки Житньому ринку та недопущення його приватизації.

17 червня з'явилася відповідь на петицію, підписана Кличком. Там зазначено, що будівля Житнього ринку наразі не перебуває на обліку як пам’ятка чи щойно виявлений об’єкт. Питання щодо внесення до відповідного переліку перебуває на опрацюванні в Департаменті охорони культурної спадщини і залежить від того, як проголосує Київрада.

Як зауважив пам'яткоохоронець Дмитро Перов, раніше Київрада також відхилила іншу петицію №13509 щодо надання статусу памʼятки та приватизації ринку.

“Таким чином, Кличко чітко ствердив, що головною проблемою для нього є захисний статус памʼятки для будівлі. А отже – неможливість її знести на майбутнє”, – додає Перов.

Ініціатори петиції закликали надати ринку пам'яткоохоронний статус щойно виявленого обʼєкта культурної спадщини за видами: архітектура, наука й техніка, монументальне мистецтво, містобудування й ландшафт.

“Однак Департамент охорони культурної спадщини КМДА прийняв рішення розробити свій документ, який би зберігав лише окремі – найбільш цінні елементи памʼятки. Зрештою – і цей документ пішов на смітник”, – каже активіст.

У 2024 році було створено робочу групу з пошуку шляхів приведення будівлі до належного технічного стану. До її складу увійшли представники Київради, КМДА, громадської ради та активісти.

Усього провели три засідання. За підсумками третього засідання більшість учасників підтримали рішення зберегти будівлю в комунальній власності та передати її в оренду як єдиний майновий комплекс КП "Житній ринок", передбачивши умови щодо збереження функціонального призначення та зовнішнього вигляду на весь строк дії договору.

На основі цих рішень Департамент комунальної власності спільно з Департаментом промисловості та розвитку підприємництва КМДА розробив проєкт рішення Київради "Про передачу єдиного майнового комплексу КП “Житній ринок” в оренду і включення його до Переліку першого типу". Наразі проєкт перебуває на опрацюванні в Київраді.

Фото: facebook.com/zhytniy.rynok