Берлінці влаштували “водний протест” проти 100-річної заборони купання у Шпрее

Мешканці Берліна вимагають зняти заборону на купання у річці Шпрее, що діє вже сто років. Цього тижня активісти влаштували "водний протест", купаючись у річці в центрі міста попри обмеження, пише Euronews.

Сто років тому, у травні 1925-го, берлінська влада заборонила купатися в міській річці через сильне забруднення, спричинене промисловими стоками й відходами. Проте останнім часом екологічні організації та громадські рухи посилюють тиск на чиновників, вимагаючи дій для покращення якості води.

Група активістів FlussBad Berlin ("Річковий басейн Берлін") знайшла оригінальний спосіб обійти столітню заборону на купання у Шпрее. Вони зареєстрували свій колективний заплив як офіційний протест.

У вівторок, 17 червня, близько 200 людей взяли участь у цьому "водному протесті", плаваючи біля Музейного острова в районі Мітте. Основною метою акції було показати – вода в річці вже достатньо чиста для купання.

Деякі чиновники теж зацікавлені у поверненні річкового купання у 2026 році. Член міської ради Ефраїм Ґете заявив, що багато питань потребують уточнення, але він оптимістично налаштований.

Прихильники скасування заборони вказують на Париж, де річку Сену відкрили для плавців під час Олімпійських ігор минулого року, а цього літа її відкриють для парижан. У французькій столиці купання було заборонено з 1923 року.