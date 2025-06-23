Ворожа атака на Київ: є загиблі та руйнування, пошкоджено корпуси КПІ (оновлено)

Унаслідок ворожої атаки на столицю в ніч на 23 червня зафіксовано значні руйнування та людські жертви. Про це повідомили в КМДА.

У Шевченківському районі ударом серйозно пошкоджено 5-поверховий житловий будинок – наразі відомо про 7 загиблих (станом на 12:30), десятки людей постраждали. Триває рятувальна операція.

Вибухова хвиля також пошкодила квартири в сусідньому 25-поверховому будинку. Всього по місту постраждали щонайменше 30 осіб.

Серед них – лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Його квартира була зруйнована. “Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі”, – написав музикант.

Унаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського, зокрема спорткомплекс, декілька навчальних корпусів та чотири гуртожитки. Інформації про постраждалих серед студентів чи працівників вишу немає.

Також пошкодження приватних будинків і нежитлових приміщень зафіксовані в Солом’янському, Дарницькому, Святошинському, Подільському та Голосіївському районах.

Через атаку тимчасово змінено маршрути громадського транспорту та перекрито рух поблизу станції метро "Святошин" та на вулиці Івана Виговського. Вихід №8 зі станції метро "Святошин" також тимчасово закритий через пошкодження інфраструктури.

Для допомоги постраждалим у Шевченківському районі відкриті штаби в бібліотеці №122 для дітей та школі №97 імені Олени Теліги.

Фото: ДСНС