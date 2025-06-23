Інженер розробив AR-додаток для блокування реклами в реальному світі

Бельгійський інженер-програміст Стейн Спанхове розробив інноваційний додаток доповненої реальності (AR), що діє як блокувальник реклами у реальному світі.

Про це пише Tom's Hardware.

Програма розроблена для окулярів Snap Spectacles п'ятого покоління. Вона використовує штучний інтелект Google Gemini, щоб знаходити та приховувати рекламу, білборди й бренди в реальному світі, замінюючи їх червоними квадратами.

I've been building an XR app for a real-world ad blocker using Snap @Spectacles. It uses Gemini to detect and block ads in the environment.



It’s still early and experimental, but it’s exciting to imagine a future where you control the physical content you see. pic.twitter.com/ySkFfF6rxS — Stijn Spanhove (@stspanho) June 19, 2025

Проєкт поки на ранній стадії розробки. Його автор прагне надати користувачам повний контроль над візуальним контентом, з яким вони стикаються у фізичному просторі. В майбутньому червоні квадрати можуть замінити, наприклад, фотографії або нотатки користувача.