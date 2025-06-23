Інженер розробив AR-додаток для блокування реклами в реальному світі

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Артем Черничко
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Бельгійський інженер-програміст Стейн Спанхове розробив інноваційний додаток доповненої реальності (AR), що діє як блокувальник реклами у реальному світі.

Про це пише Tom's Hardware.

Програма розроблена для окулярів Snap Spectacles п'ятого покоління. Вона використовує штучний інтелект Google Gemini, щоб знаходити та приховувати рекламу, білборди й бренди в реальному світі, замінюючи їх червоними квадратами.

Проєкт поки на ранній стадії розробки. Його автор прагне надати користувачам повний контроль над візуальним контентом, з яким вони стикаються у фізичному просторі. В майбутньому червоні квадрати можуть замінити, наприклад, фотографії або нотатки користувача.

“Це досі експериментальний проєкт, але цікаво уявити майбутнє, де ви контролюєте фізичний контент, який бачите”, – каже інженер.

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Опубліковано: 23 червня 2025
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