"Немає місця для Безоса": протести у Венеції змусили мільярдера перенести весілля

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Артем Черничко
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У Венеції протестувальники святкують перемогу, адже весілля засновника Amazon Джеффа Безоса й телеведучої Лорен Санчес було перенесено з центру міста до Арсеналу. Урочистості триватимуть з 24 по 26 червня, пише BBC.

Триденне весілля викликало обурення активістів, які назвали подію символом експлуатації міста сторонніми особами. Протест "Немає місця для Безоса" (No Space for Bezos) спрямований проти "нежиттєздатного стилю життя", що демонструє надмірне багатство на тлі кліматичної кризи. Містом були розклеєні протестні плакати й банери з гаслом: "Якщо ви можете орендувати Венецію для свого весілля, то можете платити більше податків".

Захід привернув велику кількість зіркових гостей, серед яких, за чутками, будуть Кім Кардаш'ян, Мік Джаггер і Леонардо Ді Капріо, а також кілька представників родини Трампів. Через це кілька провідних готелів Венеції були повністю заброньовані, а всі водні таксі зарезервовані. Обмін обітницями заплановано в базиліці Сан-Джорджо Маджоре на однойменному острові.

Місцеві чиновники критикують протестувальників, наголошуючи на економічній вигоді від таких подій. Мер Венеції Луїджі Бруньяро заявив, що весілля та ажіотаж навколо нього принесуть місту мільйонні прибутки.

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Опубліковано: 25 червня 2025
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