На Володимирській гірці встановили інсталяцію, присвячену зниклим безвісти

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Ірина Маймур
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У київському парку Володимирська гірка відкрили інсталяцію “Тіні присутності”, присвячену зниклим безвісти за особливих обставин.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Інсталяція складається з п’яти металевих фігур. Серед них — силуети військового, цивільного чоловіка, жінки, літньої жінки та дитини.

За задумом авторів, ці “тіні” символізують тих, кого більше немає поруч: вони могли б стояти у черзі за кавою, чекати на дитину біля школи чи йти вулицею, але залишили по собі лише відчуття присутності.

Інсталяція розміщуватиметься в парку протягом трьох тижнів. Потім її планують показувати на публічних подіях в Україні та за кордоном.

Наразі зниклими безвісти внаслідок воєнних дій з початку повномасштабного вторгнення рф вважаються понад 70 тисяч людей. З жовтня 2023 року на “гарячу лінію” Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, надійшло понад 58 тисяч звернень.

Фото: Посольство Великої Британії у Києві

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Опубліковано: 25 червня 2025
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