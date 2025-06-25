На Володимирській гірці встановили інсталяцію, присвячену зниклим безвісти

У київському парку Володимирська гірка відкрили інсталяцію “Тіні присутності”, присвячену зниклим безвісти за особливих обставин.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Інсталяція складається з п’яти металевих фігур. Серед них — силуети військового, цивільного чоловіка, жінки, літньої жінки та дитини.

За задумом авторів, ці “тіні” символізують тих, кого більше немає поруч: вони могли б стояти у черзі за кавою, чекати на дитину біля школи чи йти вулицею, але залишили по собі лише відчуття присутності.

Інсталяція розміщуватиметься в парку протягом трьох тижнів. Потім її планують показувати на публічних подіях в Україні та за кордоном.

Наразі зниклими безвісти внаслідок воєнних дій з початку повномасштабного вторгнення рф вважаються понад 70 тисяч людей. З жовтня 2023 року на “гарячу лінію” Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, надійшло понад 58 тисяч звернень.