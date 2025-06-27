У Нідерландах звели ЖК із вертикальним лісом

У центрі нідерландського Утрехта відкрили багатофункціональний комплекс Wonderwoods Vertical Forest, спроєктований архітектурними бюро Stefano Boeri Architetti та MVSA Architects.

Про це пише The Guardian.

Комплекс став частиною перетворення району Беурсквартір — нового пішохідного кварталу біля центрального міського вокзалу.

У будівлі заввишки 104 метри — понад 200 житлових апартаментів із балконами, офісні приміщення та зелені зони. Це перший вертикальний ліс, створений відомим міланським архітектором Стефано Боері, де передбачено відкриті простори для всіх охочих.

Wonderwoods натхненний національним парком Утрехтсе-Хейвелруг. Тут висадили 360 дерев і 50 тисяч рослин, які утворюють майже гектар вертикального лісу. У будівлі працює система збору дощової води для поливу й передбачено “готель для комах”, де вони можуть ховатися та відкладати яйця.

“Будівлі змінюють колір і форму залежно від пори року. Ми звикли думати про архітектуру як про щось статичне, але ці будівлі постійно змінюються. І щороку вони виглядають інакше”, — зазначив Боері.

Будівлі з вертикальним озелененням здатні поглинати вуглекислий газ, знижувати рівень забруднення повітря та забезпечувати природне охолодження як на вулиці, так і всередині приміщень.

Wonderwoods — це вже третій вертикальний ліс від Boeri Architetti. До цього бюро спроєктувало Bosco Verticale в Мілані та Trudo Vertical Forest у Ейндговені.

Фото: Judith Jockel / The Guardian; Milan Hofmans / Stefano Boeri Architetti