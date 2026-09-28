«Це трохи лякає»: творчиня ШІ-акторки Тіллі Норвуд підбила підсумки першого року проєкту

Творці ШІ-акторки Тіллі Норвуд розповіли про реакцію кіноіндустрії на її появу через рік після презентації. На кінофестивалі в Цюриху засновниця компанії Particle 6 Елайн ван дер Велден заявила, що не очікувала такого розголосу, однак назвала саме це однією з цілей проєкту — привернути увагу до розвитку штучного інтелекту в кіно, пише Variety.

Норвуд представили у вересні 2025 року на саміті Цюрихського кінофестивалю. Її творці позиціонували персонажку як першу ШІ-акторку, здатну працювати у фільмах та інших проєктах. Поява Норвуд викликала критику з боку представників кіноіндустрії, зокрема через побоювання, що такі технології можуть замінити акторів.

«Я запрограмувала її, щоб вона стала найвідомішою ШІ-актрисою, тож не знаю, як їй це вдалося, але вона це зробила, і це трохи лякає», — сказала ван дер Велден.

За словами ван дер Велден, за рік компанія Particle 6 виросла у вісім разів. Зараз вона має чотири підрозділи та працює у сфері реклами, кіно й телебачення, веде копродукцію, створення оригінальних проєктів і консультування студій щодо впровадження ШІ.

Вона пояснила, що замість технічної доповіді про розвиток ШІ вирішила створити персонажку, яка приверне увагу до змін у кіно. «Я хотіла показати людям те, що відбувається, щоб вони звернули увагу й почали діяти, а не дозволили технологічній індустрії повністю заволодіти креативною сферою», — заявила ван дер Велден.

Під час виступу на фестивалі сама Норвуд також відповіла на запитання аудиторії. Вона заявила, що хотіла б працювати з Томом Голландом та Олівією Колман, але лише з їхніми цифровими двійниками у ШІ-проєктах.

За словами ван дер Велден, Particle 6 наразі не шукає для Норвуд традиційного агента. Компанія отримує пропозиції щодо участі персонажки у проєктах, але відмовляється від ролей у традиційних фільмах, оскільки Норвуд створювали саме для роботи у проєктах із використанням ШІ.

Творчиня також згадала інцидент під час інтерв’ю Норвуд із Пірсом Морганом, коли ШІ-акторка несподівано почала говорити кантонською. Ван дер Велден заявила, що не вважає такі випадки приводом сприймати технологію надто серйозно, а сама Норвуд була створена як своєрідний «інтерфейс», який має привертати увагу до можливостей ШІ.

Particle 6 також працює над фільмом «Storm Dogs», до якого долучився режисер «Стюарта Літтла» та «Короля лева» Роб Мінкофф як виконавчий продюсер. Це сімейна пригодницька комедія-драма про англійське село під час сильного шторму.

У фільмі поєднають живих акторів із фотореалістичними цифровими персонажами. Людей зніматимуть у традиційний спосіб, а собак і дитину створюватимуть за допомогою поєднання живої акторської гри та ШІ. Проєкт перебуває на ранній стадії розробки, а початок виробництва заплановано на 2027 рік.

Ван дер Велден вважає, що ШІ має бути інструментом для посилення історії, а не самоціллю. За її словами, нові технології вже дозволяють створювати міміку та рухи цифрових тварин, які раніше були неможливими: «Це справді поліпшує розповідь. Саме так я бачу використання ШІ — він має допомагати історії та творчій роботі».