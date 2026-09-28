Мадонна вперше за 23 роки виступила на церемонії MTV Video Music Awards та забрала сім нагород

У Лос-Анджелесі 27 вересня відбулася церемонія MTV Video Music Awards 2026, де нагороди вручили переможцям у більш як 20 музичних категоріях. Найбільше трофеїв цього року отримала Мадонна — сім, а Тейлор Свіфт здобула три, зокрема головну нагороду «Відео року» за кліп «The Fate of Ophelia», пише The Guardian.

Мадонна також перемогла в категоріях «Артист року», «Найкраща колаборація» — разом із Сабріною Карпентер — та «Найкраще танцювальне відео». Ще чотири нагороди вона отримала в категоріях, які не транслювали під час основної церемонії. Цьогорічна премія стала першою появою Мадонни на сцені VMA за 23 роки.

68-річна співачка відкрила шоу, виконавши разом із Сабріною Карпентер пісню «Bring Your Love» з нового альбому «Confessions II». Після цього вона заспівала «Danceteria», присвячену клубній сцені Нью-Йорка 1980-х.

Тейлор Свіфт, окрім «Відео року», отримала першу в історії нагороду Artist Director Award. Її запровадили для музикантів, які розширюють можливості музичних відео завдяки роботі за камерою. За 20 років кар'єри Свіфт брала участь у створенні майже 60 кліпів, 18 із яких написала та режисувала самостійно.

Під час церемонії Свіфт також презентувала кліп на «Patient Zero» — головний сингл із чотиритрекового доповнення «The Life of a Showgirl: The Encore». У відео вона разом із Дакотою Джонсон протистоїть спільному колишньому хлопцеві, якого зіграв Колін Фаррелл.

Гурт Nirvana отримав Michael Jackson Video Vanguard Award — почесну нагороду за внесок у розвиток музичних відео. Басист Кріст Новоселич прийняв її разом із барабанщиком Дейвом Ґролом і гітаристом Петом Сміром.

На церемонії також згадували Доллі Партон, яка померла у серпні цього року. Кейсі Масґрейвс виконала «I Will Always Love You» разом із записом виступу Партон, а Свіфт присвятила їй свою перемогу за «Відео року».

Окремо на церемонії виступив шведський репер Yung Lean разом із французьким музичним проєктом Gener8ion. Вони вперше наживо виконали «Storm II» — трек, кліп на який був номінований на «Відео року», найкращу режисуру, хореографію та довгоформатне відео.

Серед інших переможців — K-pop-співачка Ліса, яка отримала нагороду за найкраще попвідео, та британська співачка Сієнна Спіро, що стала найкращою новою артисткою. BTS перемогли в номінаціях «Найкращий гурт», «Найкращий K-pop» і «Пісня року», Бруно Марс — у категорії R&B, Cardi B та Kehlani — у хіп-хопі, Bad Bunny — у латиноамериканській музиці, Олівія Родріґо — в альтернативній музиці, а Елла Ленґлі — у кантрі.