Компанія BetterMe представила в Нью-Йорку одяг для людей з інвалідністю — до розробки долучилися українські ветерани

Українська компанія BetterMe представила колекцію адаптивного одягу на показі Runway of Dreams у Нью-Йорку. Шоу відбулося 14 вересня в межах New York Fashion Week і було присвячене одягу для людей з інвалідністю, повідомили БЖ в BetterMe.

До колекції увійшли сорочка-трансформер із магнітною застібкою та знімними рукавами, худі з короткою застібкою, футболка з ширшим вирізом і магнітами на плечах, а також штани-трансформери з блискавками по всій довжині. Останні дають змогу отримати доступ до ніг на будь-якій висоті.

До розробки та тестування одягу долучилися українські ветерани. Їхній досвід допоміг адаптувати моделі для щоденного використання людьми з протезами.

Колекція складається з унісекс-моделей, які можна комбінувати між собою. Вона також отримала GAMUT Seal of Approval — сертифікацію, яку присуджують продуктам, що відповідають визначеним стандартам адаптивності та функціональності.

Runway of Dreams — одна з найбільших подій у сфері адаптивного та універсального дизайну. Цьогорічний показ у Нью-Йорку став фінальним етапом Національної серії показів 2026 року, яка також проходила в Лос-Анджелесі та Чикаго.

Разом із BetterMe у Нью-Йорку свої адаптивні колекції представили adidas, Tommy Hilfiger, Victoria's Secret, French Toast Adaptive та G-III Adaptive. Одяг демонстрували моделі з інвалідністю, зокрема учасники спільноти Runway of Dreams, яка об’єднує понад 1000 людей.