Росія вдарила по будівлі НАН України в центрі Києва — є загиблі та постраждалі

Вдень 28 вересня російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук України на вулиці Володимирській у центрі Києва. Внаслідок удару виникла пожежа, частково зруйновано другий і третій поверхи. За словами президента НАН Анатолія Загороднього, загинули дві працівниці Академії.

За даними міської влади, внаслідок удару також є травмовані. Серед постраждалих — колишній секретар РНБО та перший віцепрезидент НАН Володимир Горбулін.

Фото: БЖ

Влучання сталося близько 13:30. За словами речника ДСНС Павла Петрова, площа пожежі становила близько 900 квадратних метрів. Надзвичайники за допомогою двох драбин врятували двох людей, які перебували у будівлі. Після цього вони продовжили обстежувати приміщення та прилеглі будівлі в пошуках людей.

Екстрені служби продовжують працювати у Києві, на місці прямого удару по будівлі Академії наук. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та шістьох постраждалих, серед них троє дітей. Сьогодні вдень росіяни вдарили ще й по будівлі медичного закладу в центрі… pic.twitter.com/0ajEnqxCPU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2026

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що трьох постраждалих госпіталізували. Він також заявив, що пошуково-рятувальні роботи тривають і кількість жертв може зрости.

Росія атакувала Київ дронами вночі, вранці та вдень. Унаслідок нічної атаки в столиці постраждали чотири людини. У Подільському районі пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, у Голосіївському — приватний будинок, у Печерському та Шевченківському — офісні будівлі.

Вранці у столиці також зафіксували влучання в АЗС та кафе.