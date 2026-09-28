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Росія вдарила по будівлі НАН України в центрі Києва — є загиблі та постраждалі

Іван Назаренко 28 вересня 2026
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Росія вдарила по будівлі НАН України в центрі Києва — є загиблі та постраждалі

Вдень 28 вересня російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук України на вулиці Володимирській у центрі Києва. Внаслідок удару виникла пожежа, частково зруйновано другий і третій поверхи. За словами президента НАН Анатолія Загороднього, загинули дві працівниці Академії.

За даними міської влади, внаслідок удару також є травмовані. Серед постраждалих — колишній секретар РНБО та перший віцепрезидент НАН Володимир Горбулін.

Фото: БЖ

Влучання сталося близько 13:30. За словами речника ДСНС Павла Петрова, площа пожежі становила близько 900 квадратних метрів. Надзвичайники за допомогою двох драбин врятували двох людей, які перебували у будівлі. Після цього вони продовжили обстежувати приміщення та прилеглі будівлі в пошуках людей.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що трьох постраждалих госпіталізували. Він також заявив, що пошуково-рятувальні роботи тривають і кількість жертв може зрости.

Росія атакувала Київ дронами вночі, вранці та вдень. Унаслідок нічної атаки в столиці постраждали чотири людини. У Подільському районі пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, у Голосіївському — приватний будинок, у Печерському та Шевченківському — офісні будівлі.

Вранці у столиці також зафіксували влучання в АЗС та кафе.

Фото на обкладинці: ДСНС Києва
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