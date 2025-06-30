Влада Києва відхилила ідею нового парку в центрі міста

Столична влада не підтримала петицію про створення Центрального парку на території колишнього трамвайного депо, що знаходиться в межах вулиць Антоновича, Ділової та Короленківської — біля станції метро "Олімпійська".

Мер Києва Віталій Кличко у відповіді на петицію зазначив, що остаточне рішення буде ухвалене після вивчення можливості повернення цієї землі у власність міста та проведення інших необхідних заходів.

Причина відмови полягає в тому, що цю ділянку ще у 2006 році продали компанії ТОВ "Т.М.М." під будівництво житлового, розважального та офісного комплексу з підземним паркінгом. У 2010 році власником ділянки стала компанія ТОВ "Гарден Сіті".

Раніше на цій ділянці було трамвайне депо, а згодом — спроба забудови. Проте замість житлового комплексу залишився затоплений котлован. З часом місце перетворилося на невелику природну оазу з водоймою.

Автори петиції пропонували зберегти природну екосистему та перетворити її на повноцінний міський парк. На їхню думку, така зелена зона допомогла би покращити екологічну ситуацію в районі, створити новий простір для відпочинку й додати місту туристичної привабливості.

Фото: Левко Стек / Facebook