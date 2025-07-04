Видавництво "Наш Формат" постраждало від обстрілу Києва

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Артем Черничко
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Внаслідок російської атаки на Київ 4 липня було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат".

Ніхто з працівників не постраждав, повідомили у видавництві.

Від вибухової хвилі та уламків постраждав робочий простір. Зокрема, повністю вибиті вікна, пошкоджено перекриття, обвалилася частина стін, а також є значні руйнування всередині складських приміщень і офісів. Частина книжок пошкоджена від обстрілу й під час гасіння пожежі.

Видавництво тимчасово призупиняє відправлення замовлень до наступного тижня. Водночас сайт і колцентр інтернет-магазину продовжують працювати.

Фото: "Наш Формат" / Facebook

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Опубліковано: 04 липня 2025
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