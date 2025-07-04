Видавництво "Наш Формат" постраждало від обстрілу Києва
Внаслідок російської атаки на Київ 4 липня було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат".
Ніхто з працівників не постраждав, повідомили у видавництві.
Від вибухової хвилі та уламків постраждав робочий простір. Зокрема, повністю вибиті вікна, пошкоджено перекриття, обвалилася частина стін, а також є значні руйнування всередині складських приміщень і офісів. Частина книжок пошкоджена від обстрілу й під час гасіння пожежі.
Видавництво тимчасово призупиняє відправлення замовлень до наступного тижня. Водночас сайт і колцентр інтернет-магазину продовжують працювати.
Фото: "Наш Формат" / Facebook
Опубліковано: 04 липня 2025