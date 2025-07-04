Мозаїки Варшавського медуніверситету визнали пам'ятками

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Артем Черничко
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Три керамічні мозаїки, що прикрашають фасади будівель Варшавського медичного університету (WUM), внесені до реєстру пам'яток. Мазовецький воєводський консерватор пам'яток визнав їхню художню та історичну цінність.

Про це пише польське видання WhiteMAD.

Мозаїки 1960-70-х років на території колишнього Центрального клінічного госпіталю (нині кампус WUM) прикрашають технічні будівлі. Їх авторство досі невідоме.

Тривалий час мозаїки були занедбані, вкриті графіті й рослинністю. Однак торік їх вдалося очистити завдяки зусиллям Асоціації захисту повоєнної архітектури та волонтерів, які повернули творам первісний вигляд.

Композиції мають абстрактну форму, використовують інтенсивні кольори та плавні тональні переходи. Їхній стиль нагадує роботи художників Стефана Геровського та Войцеха Фангора. Сонячні мотиви також відображають популярні у 70-х теми космосу й природи. Завдяки майстерному використанню керамічної плитки ці візерунки мають високу мистецьку цінність.

Фото: WhiteMAD

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Опубліковано: 04 липня 2025
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