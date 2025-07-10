Київ запускає аукціони для розміщення вендингових автоматів

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Артем Черничко
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Київ стане першим українським містом, що впроваджує відкриті електронні торги для продажу місць під розміщення вендингових автоматів.

Це має створити нові можливості для малого бізнесу та запроновувати альтернативу МАФам, повідомили в КМДА.

Аукціони відбуватимуться на платформі “Prozorro.Продажі”, що забезпечить прозорість процесу й рівний доступ для всіх учасників.

“Вендинг – один із найзручніших форматів для старту власної справи, – кажуть у КМДА. – Для старту потрібно відносно небагато коштів і зусиль, а сам бізнес легко масштабувати, не потребує великої кількості персоналу та працює цілодобово. Це реальна альтернатива МАФам, які часто викликають нарікання у містян”.

Про початок аукціонів буде повідомлено додатково на сайті “Київ.Прозоро”.

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Опубліковано: 10 липня 2025
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