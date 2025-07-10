Київ запускає аукціони для розміщення вендингових автоматів
Київ стане першим українським містом, що впроваджує відкриті електронні торги для продажу місць під розміщення вендингових автоматів.
Це має створити нові можливості для малого бізнесу та запроновувати альтернативу МАФам, повідомили в КМДА.
Аукціони відбуватимуться на платформі “Prozorro.Продажі”, що забезпечить прозорість процесу й рівний доступ для всіх учасників.
“Вендинг – один із найзручніших форматів для старту власної справи, – кажуть у КМДА. – Для старту потрібно відносно небагато коштів і зусиль, а сам бізнес легко масштабувати, не потребує великої кількості персоналу та працює цілодобово. Це реальна альтернатива МАФам, які часто викликають нарікання у містян”.
Про початок аукціонів буде повідомлено додатково на сайті “Київ.Прозоро”.
Опубліковано: 10 липня 2025