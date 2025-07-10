"Жовтневий палац" передали компанії засновника Atlas Weekend: які зміни планують

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Артем Черничко
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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало Міжнародний центр культури і мистецтв Федерації профспілок України (МЦКМ, колишній “Жовтневий палац”) в управління ТОВ "Комбінат Плюс".

Рішення ухвалили після відкритого конкурсу на платформі Prozorro, повідомили в АРМА.

Фото: Ralf Roletschek / Wikimedia Commons

Передача МЦКМ дозволить об'єкту, що раніше роками не приносив користі державі, генерувати прозорі доходи. Згідно з п'ятирічним договором, новий управитель щомісячно сплачуватиме до держбюджету понад 2 мільйони гривень, незалежно від прибутку. Крім того, 99,9% від отриманого прибутку також надходитиме до бюджету.

В АРМА зазначили, що "Комбінат Плюс" має досвід у культурних проєктах і зобов'язалося модернізувати інфраструктуру МЦКМ. Компанія планує перетворити центр на сучасний та інклюзивний простір для проведення різноманітних заходів, включаючи ремонт фудкортів, оновлення санвузлів, мультимедійної та звукової інфраструктури. Також планується залучення спонсорів та міжнародних партнерів.

Власник "Комбінат Плюс" Дмитро Сидоренко також є засновником фестивалю Atlas Weekend.

МЦКМ — пам'ятка архітектури, спроєктована і побудована у 1842 архітектором Вікентієм Беретті. Це одна з найбільших у столиці театральних зал, що вміщує понад дві тисячі глядачів.

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Опубліковано: 10 липня 2025
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