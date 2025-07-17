Кияни знову просять відкрити туалети у метро: петиція

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Артем Черничко
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На сайті Київської міської ради 15 липня зареєстрували петицію з проханням дозволити відвідування вбиралень у столичному метрополітені.

У зверненні йдеться, що вбиральні є на всіх станціях, але вони призначені лише для персоналу. Неможливість використання створює серйозні незручності для пасажирів, особливо якщо врахувати пересадки й довгі переїзди між районами.

“Відсутність можливості скористатися туалетом у публічному просторі — це не лише порушення базових побутових потреб, а й питання гідності. Подібна практика давно змінена в більшості європейських міст, де туалети в метро є стандартом”, — зазначає авторка звернення Дарина Якушко.

Вона пропонує відкрити доступ до туалету на кожній станції, а для забезпечення чистоти й обслуговування — запровадити символічну плату за користування у розмірі від 5 до 10 грн.

Петицію вже підписали близько тисячі осіб. Для її розгляду міською радою потрібно набрати 6 тисяч голосів.

Проблема з доступністю вбиралень у метро регулярно піднімається громадськістю. У 2022 році одразу дві аналогічні петиції були розглянуті міськрадою, однак безрезультатно, хоча їхній статус позначений як “на реалізації”. Відповідальною особою вказано директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, який нещодавно отримав підозру через руйнування тунелю метро.

Фото: Maksym Tymchyk / Unsplash

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Опубліковано: 17 липня 2025
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