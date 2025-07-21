У Києві обстрілом пошкоджена станція метро: є жертви

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Артем Черничко
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У ніч проти 21 липня 2025 року Київ зазнав масованої ворожої атаки, яка призвела до численних пожеж, пошкоджень інфраструктури та змін у роботі міського транспорту. Станом на 9:00, одна людина загинула, ще семеро постраждали.

Про це повідомили у КМДА та столичній прокуратурі.

Внаслідок обстрілу пошкоджено наземну частину станції метро “Лукʼянівська”. Підземні приміщення не ушкоджені. Станція наразі працює лише на вихід.

Більшість станцій підземки метро працюють у звичайному режимі, звичайний графік руху поїздів поступово відновлюється.

Також тимчасово змінено рух деяких маршрутів громадського транспорту.

Пожежі та пошкодження зафіксовані у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Дніпровському та Оболонському районах. На місцях працюють екстрені служби.

Фото: Олексій Філіппов / AFP

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Опубліковано: 21 липня 2025
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