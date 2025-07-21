Кияни вимагають захистити урочище "Теремки" — петиція набрала голоси

Петиція на сайті Київської міської ради з вимогою заборонити забудову урочища “Теремки” зібрала 6 тисяч підписів і вже перебуває на розгляді.

Авторка звернення Світлана Тимченко зазначає, що загроза нависла над земельною ділянкою площею майже 5,7 га, яка перебуває у користуванні Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. Попри її науково-дослідне призначення, ділянку намагаються використати для зведення п'яти 30-поверхових багатоквартирних будинків у партнерстві з ТОВ “Юг-Проект”.

В’їзд до ділянки. Фото: Михайло Погребиський

Це може призвести до повного знищення природного середовища, включаючи рідкісні види флори та міграційний коридор тварин. Наразі щодо правомірності розпорядження цією ділянкою відкрито низку судових справ, включно з кримінальними провадженнями, додає авторка.

Мешканці району Теремки вимагають негайно зупинити дії зі зміни цільового використання ділянки, скасувати містобудівні умови та обмеження, надані ТОВ “Юг-Проект”, заборонити будь-яке будівництво на цій території та ініціювати надання їй природоохоронного статусу.

Урочище “Теремки” — окремо розташована частина Національного природного парку “Голосіївський”. Там, зокрема, знаходиться ботанічна пам'ятка природи місцевого значення — “Група вікових дерев дуба”.