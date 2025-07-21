В Одесі завершили розкопки біля пам'ятника Дюку: що знайшли

2245
Артем Черничко
share share

На Приморському бульварі в Одесі, біля пам'ятника герцогу де Рішельє, завершилися археологічні розкопки. Їх проводили студенти Південноукраїнського національного педуніверситету ім. Ушинського й співробітники Інституту археології НАН України.

Про це повідомив ректор університету Андрій Красножон.

Серед ключових знахідок — археологічні матеріали генуезького походження XIV століття, виявлені поблизу пам’ятника Дюку. Ці артефакти вказують, що на цій території спочатку існував культурний шар італійської Джинестри, а згодом — османська фортеця. Залишки фортифікацій того часу знайшли біля фунікулера.

Детальніше про результати розкопок обіцяють повідомити згодом.

Раніше, у 2021 році, георадарні дослідження вже виявили тут аномалію, що не була пов'язана з сучасними комунікаціями. А повторні дослідження у 2025-му це підтвердили, підкріпивши припущення про існування фортеці Хаджибей.

Міський департамент культури розглядає варіант встановити над розкопом скляний купол, а контури споруди позначити плиткою іншого кольору. Також планують розмістити на місці інформаційну табличку, пише "Укрінформ".

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 21 липня 2025
share share
Що пити влітку: 5 коктейлів від Міжнародної асоціації барменів Що пити влітку: 5 коктейлів від Міжнародної асоціації барменів "Будинок з хлібною лавкою" у центрі Києва вимагає зберегти прокуратура "Будинок з хлібною лавкою" у центрі Києва вимагає зберегти прокуратура На місці вбивства Фаріон у Львові буде артоб'єкт: візуалізації На місці вбивства Фаріон у Львові буде артоб'єкт: візуалізації Кияни вимагають захистити урочище "Теремки" — петиція набрала голоси Кияни вимагають захистити урочище "Теремки" — петиція набрала голоси
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.