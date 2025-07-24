На Київщині повітряну тривогу оголошуватимуть окремо по районах

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Артем Черничко
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У Київській області з 24 липня запроваджено диференційовану систему оповіщення про повітряну тривогу. Сигнал тривоги оголошуватиметься лише в тих районах, де фіксується безпосередня загроза від ворожих цілей.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Систему успішно протестували спільно з Повітряними силами та ДСНС.

Мета запровадження адресного оповіщення — мінімізувати вплив тривалих загальних тривог на життєдіяльність регіону, зокрема на роботу бізнесу й освітній процес.

Модернізація регіональної системи оповіщення триватиме. Нова архітектура включає сучасне обладнання, цифрові канали зв'язку й резервне живлення для забезпечення автономної роботи.

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Опубліковано: 24 липня 2025
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