На Київщині повітряну тривогу оголошуватимуть окремо по районах

У Київській області з 24 липня запроваджено диференційовану систему оповіщення про повітряну тривогу. Сигнал тривоги оголошуватиметься лише в тих районах, де фіксується безпосередня загроза від ворожих цілей.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Систему успішно протестували спільно з Повітряними силами та ДСНС.

Мета запровадження адресного оповіщення — мінімізувати вплив тривалих загальних тривог на життєдіяльність регіону, зокрема на роботу бізнесу й освітній процес.

Модернізація регіональної системи оповіщення триватиме. Нова архітектура включає сучасне обладнання, цифрові канали зв'язку й резервне живлення для забезпечення автономної роботи.