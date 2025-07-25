В Одесі нарешті локалізували Хаджибейський замок — дискусії тривали 200 років

На Приморському бульварі Одеси археологи підтвердили місцезнаходження Хаджибейського замку. Це відкриття поставило крапку в майже 200-річних дискусіях щодо його локалізації.

Про це повідомив ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. Ушинського Андрій Красножон.

Замок розташовувався між напівкруглим будинком №8, фунікулером, пам'ятником Дюку й алеями південної частини бульвару, займаючи площу приблизно 40 х 40 метрів. Хаджибейський замок був підірваний російськими військами після штурму 1789 року і згодом розібраний на будматеріали.

Під час розкопок виявили фронтальну стіну артилерійської берегової батареї, а також сліди масштабного демонтажу стін і руйнувань. Серед знахідок також були масивні капітелі османського типу, виявлені під пам'ятником Дюку.

Основа стіни замкової батареї залягає в античному шарі V століття до нашої ери, що дозволило вперше простежити культурні нашарування давньогрецького поселення Гавань Істріан.

Знахідки кераміки та нумізматики XIV століття, включно з фрагментами візантійської чаші, вказують на зв'язок із італійською факторією Джинестра, підкреслюючи давню та насичену історію регіону.

Наразі розглядається можливість встановлення над розкопом скляного куполу, а також позначення контурів споруди плиткою іншого кольору та встановлення інформаційної таблички.

Фото і зображення: Андрій Красножон / Facebook