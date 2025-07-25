Верховний Суд зобов'язав передати костел Святого Миколая парафії

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Артем Черничко
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Верховний Суд України ухвалив остаточне рішення щодо передачі костелу Святого Миколая в Києві релігійній громаді.

Про це повідомили в римсько-католицькій парафії Святого Миколая в Києві.

Верховний Суд відхилив касаційні скарги Міністерства культури та Національного будинку органної і камерної музики, які стосувались цьогорічних рішень судів нижчої ланки. Таким чином, суд підтвердив незаконність невиконання доручення Президента Віктора Ющенка від 2005 року щодо передачі костелу Святого Миколая релігійній громаді.

Тепер Мінкульт зобов'язаний у найкоротші терміни передати костел у користування громаді та зареєструвати парафію як балансоутримувача будівлі в держреєстрі, наголошують у релігійній організації.

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Опубліковано: 25 липня 2025
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