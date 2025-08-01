Метро Нью-Йорка затопило через зливи — у місті оголосили надзвичайний стан

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Артем Черничко
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Масштабний шторм спричинив повені на східному узбережжі США, внаслідок чого були затоплені станції метро й вулиці Нью-Йорка. У штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі оголосили надзвичайний стан, пише The Guardian.

Затоплений вагон метро в Нью-Йорку, 31 липня 2025 року. Фото: Selcuk Acar / Anadolu via AFP

Інтенсивні опади сягали до 75 мм на годину, що призвело до хаосу в місті. На численних відео із соцмереж видно, як вода заливає платформи та вхідні групи метрополітену, а пасажири змушені пересуватися по воді.

Крім підземки зливи паралізували й наземний транспорт: одну з головних автомагістралей у Квінсі було перекрито, а на дорогах опинилися затоплені автівкр. Влада міста закликала мешканців утриматися від будь-яких поїздок.

Шторм також спричинив значні затримки та скасування рейсів в аеропортах Нью-Йорка, Нью-Джерсі, Вашингтона й Філадельфії. Попередження про раптові повені залишаються в силі для кількох регіонів, включаючи частину Пенсильванії та північний Меріленд.

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Опубліковано: 01 серпня 2025
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