Гельсінкі — перша столиця Європи без жодного смертельного ДТП за рік: як це вдалося

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Артем Черничко
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Столиця Фінляндії встановила унікальний рекорд: за останній рік у місті не було зареєстровано жодного смертельного випадку, пов’язаного з дорожнім рухом. Це значне досягнення, враховуючи, що у 2023 році в європейських містах внаслідок ДТП загинуло понад 7,8 тисячі людей, пише Politico.

Гельсінкі. Фото: Tapio Haaja / Unsplash

Успіх став можливим завдяки комплексу заходів. Одним із ключових факторів було зниження обмеження швидкості до 30 км/год у більшості районів і в центрі міста у 2021 році. Цей крок, підкріплений 70 новими камерами, базується на даних, що показують: зменшення швидкості з 40 до 30 км/год удвічі знижує ризик смерті для пішоходів.

Влада міста також активно змінювала міський ландшафт. Вулиці навмисно звужували, а дерева висаджували так, аби водії відчували дискомфорт і були змушені рухатися обережніше. Крім того, були значно розширені пішохідна й велосипедна інфраструктура — збудовано понад 1,5 тисяч км велодоріжок.

Місто також інвестувало у розвиток громадського транспорту, зокрема у безпілотні автобуси й нову трамвайну лінію. Завдяки цим заходам, кількість серйозних ДТП та травм значно скоротилася: з 727 випадків у 2003 році до 14 у 2023-му.

Для порівняння, у Берліні за 2024 рік внаслідок ДТП загинули 55 людей, серед яких 24 пішоходи та 11 велосипедистів.

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Опубліковано: 04 серпня 2025
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