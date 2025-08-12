Арт-завод Платформа проведе ще 5 фестивалів до кінця року

Льоля Гольдштейн
Команда Арт-завод Платформа оголосила про проведення п’яти фестивалів у Києві протягом другої половини 2025 року. Ось що там буде.

16–17 серпня — дитячий фестиваль Jumpalooza 2.0

Що буде:

  • розваги для дітей та батьків на площі понад 15 тисяч м², де є все, про що мріють діти
  • батути, гірки, каруселі, надувні світи, басейни, анімаційні шоу, пінна вечірка

30–31 серпня — молодіжний фестиваль “Гребля”

Що буде:

  • пінна вечірка, перформанси, PJ на сцені та басейнах, батути для дорослих, водяна гірка та водні битви, фламінго та качки, фуд-корт і бари
  • три сцени з різними музичними стилями: MAIN SHOW STAGE, RITMO POOL STAGE, BASS ARENA STAGE

13–14 вересня — фестиваль для власників тварин PesDay

Що буде:

  • для собак: вільний вигул із басейном, джакузі, пісочницями, гірками, а також фотозони, спа-процедури та пес-шопінг
  • для власників: виступи топових стендап-коміків, фуд-корти, BBQ-зона та лаунж, кіно, DJ-сети та щасливі моменти з хвостатими

4-5 жовтня — рок-фестиваль Picnic Country

Що буде:

  • виступи рокових музичних гуртів, танці з шоу-балетом, родео й алко-ігри
  • кольори бургунді в декорі, величезні тюки сіна, неймовірні фотозони та красиві люди навколо

Грудень — різдвяний фестиваль

Що буде: програму оголосять пізніше

Деталі всіх подій можна дізнатися за посиланням.

Цього року команда Арт-завод Платформа вже організувала 5 фестивалів: “Колодій. Коло Свароже”, Picnic Green, Beer Fest, Picnic Boho та Jumpalooza.

Опубліковано: 12 серпня 2025
