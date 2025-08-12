Арт-завод Платформа проведе ще 5 фестивалів до кінця року
Команда Арт-завод Платформа оголосила про проведення п’яти фестивалів у Києві протягом другої половини 2025 року. Ось що там буде.
16–17 серпня — дитячий фестиваль Jumpalooza 2.0
Що буде:
- розваги для дітей та батьків на площі понад 15 тисяч м², де є все, про що мріють діти
- батути, гірки, каруселі, надувні світи, басейни, анімаційні шоу, пінна вечірка
30–31 серпня — молодіжний фестиваль “Гребля”
Що буде:
- пінна вечірка, перформанси, PJ на сцені та басейнах, батути для дорослих, водяна гірка та водні битви, фламінго та качки, фуд-корт і бари
- три сцени з різними музичними стилями: MAIN SHOW STAGE, RITMO POOL STAGE, BASS ARENA STAGE
13–14 вересня — фестиваль для власників тварин PesDay
Що буде:
- для собак: вільний вигул із басейном, джакузі, пісочницями, гірками, а також фотозони, спа-процедури та пес-шопінг
- для власників: виступи топових стендап-коміків, фуд-корти, BBQ-зона та лаунж, кіно, DJ-сети та щасливі моменти з хвостатими
4-5 жовтня — рок-фестиваль Picnic Country
Що буде:
- виступи рокових музичних гуртів, танці з шоу-балетом, родео й алко-ігри
- кольори бургунді в декорі, величезні тюки сіна, неймовірні фотозони та красиві люди навколо
Грудень — різдвяний фестиваль
Що буде: програму оголосять пізніше
Деталі всіх подій можна дізнатися за посиланням.
Цього року команда Арт-завод Платформа вже організувала 5 фестивалів: “Колодій. Коло Свароже”, Picnic Green, Beer Fest, Picnic Boho та Jumpalooza.
Опубліковано: 12 серпня 2025