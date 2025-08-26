У Києві відбувся фестиваль Brave! Factory 2025: фоторепортаж

174
Льоля Гольдштейн
share share

Минулих вихідних на Кіностудії Довженка пройшов фестиваль Brave! Factory — з 55 артистами, перформансами, аудіовізуальною сценою та невеликим кінофестивалем. Як це відбувалося — у фоторепортажі БЖ.

За вісім років музичний фестиваль Brave! Factory виріс майже вдесятеро: у 2017-му, у рік свого заснування, подію відвідало 8 тисяч людей, у 2024-му — 70 тисяч. Brave! став європейською електронною Меккою вже через два роки після запуску: до Києва приїжджали англійці, німці та французи, про фестиваль писали The Guardian, The Independent і Mixmag, а профільне медіа Resident Advisor включило його до 10 найкращих електронних івентів світу.

У 2017-му організатори Brave! поставили собі завдання привнести в українську сцену щось нове: через засилля мінімал- та хард-техно не були представлені альтернативний та інді-рок, експериментальний джаз, індітроніка та інші жанри. Відтоді в межах фестивалю виступило понад 200 артистів із України, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Австралії й Уругваю.

Фото: Аліна Прісіч, спеціально для БЖ

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 26 серпня 2025
share share
Виставка про моду стала другою найвідвідуванішою в історії Лувру Виставка про моду стала другою найвідвідуванішою в історії Лувру У Цюриху почали тестувати роботів-собак для доставки їжі У Цюриху почали тестувати роботів-собак для доставки їжі Один із парків Києва перейменують на честь Сергія Параджанова Один із парків Києва перейменують на честь Сергія Параджанова Оранжерею на ВДНГ оновили: локація стала безбар'єрною Оранжерею на ВДНГ оновили: локація стала безбар'єрною
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.