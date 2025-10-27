У Києві бігун створив GPS-малюнок «Мова» до Дня української писемності

Київський бігун Всеволод Севастьянов відзначив День української писемності та мови створенням нового GPS-малюнка «Мова». Ця робота є продовженням його ініціативи #біжуукраїнською, започаткованої у 2022 році.

Севастьянов є автором проєкту #CreativeRunDvizh, який поєднує біг, творчість та благодійність, зокрема на підтримку ЗСУ. За шість років він створив десятки GPS-маршрутів вулицями українських міст і встановив рекорд України за їх найбільшою кількістю. Серед фігур, які бігун малював на мапі: фламінго, тризуб, автобус і протез.

Ідея проєкту виникла у 2019 році після того, як Севастьянов надихнувся роботою американського бігуна Ленні Могана, який створив портрет Фріди Кало у Сан-Франциско.

«Один із найпам'ятніших — тризуб, який я пробіг у рідному прифронтовому Очакові, — розповідав Всеволод. — Цим маршрутом я хотів підтримати військових і зібрати кошти на автономний обігрівач для моряків».

Однією з попередніх тематичних робіт Севастьянова стала пробіжка, здійснена також до Дня української писемності та мови 2022 року, коли він пробіг маршрути, що нагадували всі 33 літери української абетки.