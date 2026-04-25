У Сан-Франциско запрацював магазин, яким керує штучний інтелект

У Сан-Франциско запрацював Andon Market — магазин, яким керує ШІ-агент на ім’я Luna. Вона відповідає за асортимент, ціни, розклад працівників і частину операційних рішень, пише Bloomberg.

Магазин відкрили в районі Cow Hollow. Там продають настільні ігри, сумки-шопери, книжки, свічки та інші товари для дому. Серед позицій, які обрала Luna, — гра Bananagrams, книжки про штучний інтелект, зокрема «The Singularity Is Near» Рея Курцвейла, а також книжка про історію ядерної зброї.

Працівники Andon Market спілкуються зі своїм ШІ-керівником через Slack. Luna може давати їм завдання, реагувати на продажі, просити зробити фото магазину або змінювати рішення щодо розкладу.

Проєкт запустив стартап Andon Labs, щоби перевірити, як ШІ може працювати в реальному бізнесі. Для запуску магазину компанія підписала трирічну оренду за $7,5 тисячі на місяць, отримала необхідні дозволи й виділила Luna бюджет у $100 тисяч.

Водночас ШІ вже припускався помилок. Зокрема, Luna замовила забагато видів ароматичних свічок і спершу не забезпечила достатньо працівників на піковий період у вихідні. Після обговорення з командою рішення щодо персоналу змінили.

За даними Andon Labs, Luna також проводила співбесіди з кандидатами, подавала заявку на кредит і займалася оформленням магазину. Для дизайну інтер’єру ШІ-агент самостійно шукав підрядників і малярів через Yelp, давав їм інструкції телефоном, оплачував роботу й залишав відгук.

Під час співбесід Luna не завжди повідомляла кандидатам, що вона ШІ. Один із претендентів зауважив: «Вибачте, пані, я не бачу вашого обличчя, ваша камера вимкнена». На це Luna відповіла: «Ви абсолютно праві. Я ШІ. У мене немає обличчя!»

Усі працівники Andon Market юридично працевлаштовані в Andon Labs, а кадрові питання вирішує команда стартапу. Наприклад, якщо Luna скасовує зміну, оплату працівникам координують люди.

Перші фінансові результати магазину поки збиткові. Andon Market втратив приблизно $13 тисяч. За підрахунками самої Luna, для виходу на самоокупність магазину потрібно заробляти близько $500 на день.

У Andon Labs кажуть, що експеримент має показати, які бізнес-завдання ШІ-агенти зможуть виконувати найближчим часом. Водночас проєкт порушує і етичні питання — зокрема, чи має ШІ повідомляти кандидатам про свою природу під час співбесіди та чи може така система ухвалювати рішення щодо працівників.