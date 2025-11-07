BROCARD Beauty Garden: простір краси нового формату

Уявіть місце, де можна зупинитися посеред метушні міста: помилуватися квітами, прогулятися з улюбленцем, випити кави, зробити стильні фото — і водночас зануритися у світ парфумів та люксової косметики. BROCARD Beauty Garden, який відкрився у столичному ТРЦ Respublika Park, представляє новий формат простору, що втілює оновлену філософію бренду — додати шопінгу емоційного виміру. Ідея полягає в тому, аби не квапитися з вибором, а, навпаки, уповільнитися і затриматися, відчути момент.

Натхненням для візуальної концепції стала фотографія сонячних відблисків у листі дерев, що привернула увагу команди в процесі роботи над дизайном магазину. Саме вона задала тон теплій, живій та мрійливій естетиці. У просторі площею понад 1700 м² панує легкість: приємне світло, природні акценти, флористичні композиції — кожна деталь створює атмосферу саду.

Асортимент вражає масштабом: понад 400 брендів — від хітів до нішевих пропозицій. Простір організований у тематичні галереї: парфумерія, догляд, дитяча косметика, інноваційні продукти азійських лабораторій краси, БАДи, товари для пухнастиків та багато іншого. Особливу увагу привертає зона авторських парфумів, що займає 160 м² і налічує 111 нішевих імен. Якщо давно хотіли змінити аромат, 14-16 листопада буде слушна нагода це зробити: можна принести флакон старих парфумів і отримати 40% знижки на новий.

Ще один цікавий «продукт» в асортименті магазину (а насправді, всієї мережі) — електронний подарунковий сертифікат eCard номіналом від 200 до 25 000 грн. Він діє як онлайн, так і офлайн, навіть на акційні товари.

Також у Beauty Garden пропонують тестування косметики, експрес-діагностику шкіри й волосся, персоналізований підбір засобів догляду. Якщо любите тестувати нові засоби, в листопаді є можливість виграти б’юті-бокси з доглядовою косметикою від культових брендів. Умови прості: купуйте на 1000 грн, реєструйте чек на сайті — і беріть участь у розіграші.

Але Beauty Garden — не лише про парфуми і косметику. Це ще й атмосфера, яка надихає: живі квіти у флороматі, pet-friendly сервіс і фотозона, яка створена для ваших найкращих фото, відео та сторіз.

Адреса: Кільцева дорога, 1, ТРЦ Respublika Park.

Фото: BROCARD