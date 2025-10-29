Кияни просять дати статус пам'ятки легендарному спортмайданчику в Гідропарку — петиція

На сайті Київської міської ради зареєстровано петицію з вимогою надати статус архітектурної пам'ятки місцевого значення спортивному майданчику на острові Долобецький в Гідропарку, відомому в народі як «земля Кука».

Спортмайданчик у Гідропарку. Фото: Jaap Arriens / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Спортивне містечко на території Гідропарку почали створювати на початку 1970-х років століття молоді ентузіасти з метою пропаганди здорового способу життя. З часом воно розширювалося, поповнюючись новими тренажерами й турніками.

Майданчик утримується виключно на добровільних внесках відвідувачів і досі є місцем, де зміцнюють здоров'я десятки тисяч киян і гостей міста, наголошує автор петиції. За його словами, архітектура локації «відображає структуру мислення його фундаторів».

Свою народну назву «земля Кука» отримала на честь одного з фундаторів — Юрія Кука, сина останнього головнокомандувача УПА Василя Кука.

На момент написання новини петиція мала 180 підписів, тоді як для її розгляду міськрадою необхідно 6 тисяч голосів. До кінця збору підписів лишилося 54 дні.