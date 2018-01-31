У кінці листопада минулого року анонсували запуск першого київського колівінга для айтішників Domivka Coliving.

Зараз більшість його квартир вже заселені. І ми подумали, що саме час заглянути до молодиків у гості й дізнатися, як там все влаштовано і як це взагалі — жити в "IT-комуналці".

До речі, про життя у справжній київській комуналці ми теж якось писали.