На честь Петриченка та Параджанова: у Києві перейменували кілька вулиць і скверів

Київська міська рада 4 грудня продовжила процес дерусифікації та декомунізації, перейменувавши низку вулиць, провулків та присвоївши нові імена паркам і скверам. Загалом змінено назви 10 міських об'єктів, пов'язаних із країною-агресором.

Серед перейменованих об'єктів з'явилася вулиця на честь загиблого активіста, військовослужбовця та Героя України Павла Петриченка — його ім’ям назвали колишню вулицю Волго-Донську в Дарницькому районі.

Прощання із Павлом Петриченком у Києві, 19 квітня 2024 року. Фото: Danylo Antoniuk / ANADOLU / Anadolu via AFP

В Оболонському районі проспект Маршала Рокоссовського став проспектом Дмитра Павличка. У Дніпровському районі вулиця Сулеймана Стальського отримала ім'я Ігоря Юхновського, а провулок Макаренка — Софії Окуневської.

У Солом’янському районі парк «Юність» офіційно перейменовано на честь кінорежисера Сергія Параджанова.

На Контрактовій площі сквер навпроти Києво-Могилянської академії отримав ім’я філософа Григорія Сковороди. А сквер, де розташовано пам’ятник українському гетьману, відтепер офіційно носить ім'я Петра Сагайдачного.

У Шевченківському районі зеленій зоні на розі вулиць Богдана Хмельницького та Олеся Гончара присвоєно ім’я науковця Сергія Виноградського.

Серед інших перейменувань: