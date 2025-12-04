Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Львові зведуть перший в Україні будинок для онкопацієнтів — за японською технологією

Артем Черничко 04 грудня 2025
379
У Львові зведуть перший в Україні будинок для онкопацієнтів — за японською технологією

Львів стане першим містом в Україні, де з’явиться будинок для онкопацієнтів. Його зведуть за кошти та технологією японської компанії Daiwa House Group, повідомив мер Львова Андрій Садовий після робочого візиту до Японії.

Будівлю зведуть за сучасною японською модульною технологією, яку компанія застосовує у своїх соціальних проєктах.

У ній зможуть тимчасово проживати 20–30 пацієнтів, які приїжджають до Львова на хіміотерапію або проходять інші етапи тривалого онколікування.

Окрім соціальної функції, будинок слугуватиме й як виставковий об’єкт, що демонструє японський стандарт будівництва для фахівців і потенційних замовників.

Львів активно розвиває співпрацю з Японією. У місті вже кілька місяців працює Japan Desk — офіс підтримки співпраці з японськими партнерами. Завдяки цьому Львів відвідали близько сотні японських підприємців, які знайомляться з економічними можливостями регіону та розглядають інвестиційні проєкти.

Фото на обкладинці: Зображення: Львівська міська рада
Мітки
Новини
Читайте також
«Хмарний танцюрист»: Pantone назвав колір 2026 року На честь Петриченка та Параджанова: у Києві перейменували кілька вулиць і скверів Оренда чи продаж Житнього ринку не вплинуть на охоронний статус — КМДА Відключення світла, «Лабубу» та НАБУ: що гуглили українці 2025 року
Куди піти в Києві 6–7 грудня: афіша для тих, хто цікавиться історією і традиціями Різдва 04 грудня 2025 Читати: 5 книжок грудня 04 грудня 2025 Другий сезон «Фолауту» та фінал «Дивних див»: 10 серіалів грудня 04 грудня 2025 «Останній вікінг»: Мадс Міккельсен у фільмі скандинавського Тарантіно 03 грудня 2025 Бйорк — 60! Як співачці вдається залишатися дитиною 02 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 14 30 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.