У Львові зведуть перший в Україні будинок для онкопацієнтів — за японською технологією

Львів стане першим містом в Україні, де з’явиться будинок для онкопацієнтів. Його зведуть за кошти та технологією японської компанії Daiwa House Group, повідомив мер Львова Андрій Садовий після робочого візиту до Японії.

Будівлю зведуть за сучасною японською модульною технологією, яку компанія застосовує у своїх соціальних проєктах.

У ній зможуть тимчасово проживати 20–30 пацієнтів, які приїжджають до Львова на хіміотерапію або проходять інші етапи тривалого онколікування.

Окрім соціальної функції, будинок слугуватиме й як виставковий об’єкт, що демонструє японський стандарт будівництва для фахівців і потенційних замовників.

Львів активно розвиває співпрацю з Японією. У місті вже кілька місяців працює Japan Desk — офіс підтримки співпраці з японськими партнерами. Завдяки цьому Львів відвідали близько сотні японських підприємців, які знайомляться з економічними можливостями регіону та розглядають інвестиційні проєкти.