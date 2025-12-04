«Хмарний танцюрист»: Pantone назвав колір 2026 року

Інститут кольору Pantone оголосив Cloud Dancer (11-4201) — сіруватий відтінок білого — кольором 2026 року. Цей стриманий, «повітряний» колір був обраний, щоб символізувати спокій, роздуми й універсальність.

Віцепрезидентка Pantone Color Institute Лорі Прессман описала Cloud Dancer як «піднесений білий, що сприймається як ковток свіжого повітря».

Компанія пояснює свій вибір колективною реакцією на відчуття «перевантаженості та надмірної стимуляції в нашій цілодобовій культурі метушні».

Cloud Dancer був обраний як тонкий перехід від торішнього Mocha Mousse (шоколадно-коричневий відтінок), який символізував важливість «культури маленьких задоволень».

Pantone Color Institute щороку з 1999 року обирає колір, який, на його думку, найкраще відображає настрій поточного моменту та майбутнього року. Рішення приймається на основі досліджень у сферах мистецтва, моди, кіно, дизайну, технологій та соціально-економічних змін.