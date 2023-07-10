Помер київський художник-двірник, який влаштував виставку своїх картин біля смітника

3 липня помер київський двірник Леонід Бурковський, який влаштував виставку своїх картин у дворі біля смітника.

Про це повідомило видання «Вечірній Київ» із посиланням на рідних художника.

Митцю було 72 роки. Причина його смерті невідома.

Бурковський захоплювався малюванням понад 20 років: митець почав творити, коли йому було п’ятдесят два. Він писав абстрактні роботи, надихаючись роботами Клода Моне та Івана Марчука. Малював Леонід після робочого дня, а вранці та вдень працював комунальником у Печерському районі.

Перша виставка Бурковского відбулася десять років тому. Тоді за оренду столичної галереї заплатив спонсор. Однак успіху виставка не мала: придбали лишень одну картину за двісті гривень.

Цьогоріч художник наважився показати свої творіння прямо на вулиці. Він влаштував імпровізовану виставку у власному дворі біля смітника й так її і назвав: «Вернісаж на смітнику».

«Після перегляду фільму про Бенксі я надихнувся взятись за власну виставку. І зробив це просто неба біля свого будинку. Перш за все, мені було цікаво почути думки про мої картини. Як висновок, людям сподобався мій вернісаж: один за одним витягали телефон, щоби сфотографувати», — розповідав Леонід.

Перехожі стали викладати світлини картин у мережу, і про Леоніда дізналося все місто. Тоді кураторка Музею-майстерні І. П. Кавалерідзе Олександра Савенок запропонувала митцю зробити виставку в приміщенні.

Усього виставили 70 робіт художника.