Помер Джордж Фентон — композитор фільмів «День бабака», «Гітч» та «Небезпечні зв’язки»

Британський композитор Джордж Фентон помер у віці 76 років. Його родина повідомила, що смерть була несподіваною, однак причину не назвала. Про це пише The Guardian.

За свою кар’єру Фентон написав музику більш ніж до 100 повнометражних фільмів. Серед його найвідоміших робіт — «Ганді», «Небезпечні зв’язки», «День бабака», «Король-рибалка» та «Гітч».

Композитора п’ять разів номінували на «Оскар». Першу номінацію він отримав разом із Раві Шанкаром за музику до «Ганді». Ще двічі його номінували за «Крик свободи» — за оригінальну музику та оригінальну пісню, які він створив разом із Джонасом Гвангвою. Також Фентон претендував на нагороду за «Небезпечні зв’язки» та «Короля-рибалку».

Окремим напрямом його роботи стала музика до документальних серіалів про природу. Фентон співпрацював із Девідом Аттенборо над «Блакитною планетою», «Планетою Земля» та «Замерзлою планетою». За музику до перших двох проєктів він отримав дві премії «Еммі».

Найтривалішою стала співпраця Фентона з Кеном Лоучем — він написав музику до 18 фільмів режисера. Серед них — «Вітер, що гойдає верес» та «У пошуках Еріка».

Фентон також багато років працював із Річардом Аттенборо, Стівеном Фрірзом, Норою Ефрон, Нілом Джорданом і Ніколасом Гайтнером. Його музика звучала й поза кіно: композитор створював теми для головних новинних програм BBC, Newsnight та програми PM на BBC Radio 4.

Кар’єру Фентон починав як актор, а згодом працював у театрі як аранжувальник і музичний керівник. У 1974 році він написав музику до постановки «Дванадцятої ночі» Royal Shakespeare Company, а згодом почав працювати для телебачення та кіно.

У 2023 році Джордж Фентон став командором ордена Британської імперії (CBE) за заслуги перед музикою.