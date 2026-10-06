Про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон знімають документальний фільм

В Україні працюють над повнометражним документальним true crime-фільмом про вбивство мовознавиці й колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Робоча назва стрічки — «Її три дієслова». Про це повідомив режисер стрічки Юрій Двіжон.

За його словами, команда документувала події від перших днів після вбивства Фаріон: життя її доньки Софії Особи після втрати матері, судові засідання та ключові події навколо справи.

Ці матеріали доповнять архівні кадри з Іриною Фаріон, зняті ще за її життя у 2022 році. За понад два роки роботи команда накопичила десятки знімальних днів і великий масив матеріалу.

Як розповів Двіжон, автори, працюючи над стрічкою, почали сприймати справу як «лінгвістичний детектив». На його думку, матеріали судового процесу змушують по-новому дивитися на докази та значення, якого вони набувають разом.

«Так народився лінгвістичний детектив, де слова стають одним із головних інструментів розслідування», — пояснив режисер.

Двіжон пов’язує такий підхід із тим, що Фаріон була мовознавицею: мова у фільмі має стати одним із ключів до осмислення справи.

За даними hromadske, над стрічкою разом із Двіжоном працює режисерка та сценаристка Каріна Пустовалова.

Проєкт отримав державну підтримку в межах «Тисячовесни» — програми фінансування створення сучасного українського культурного продукту. «Її три дієслова» відібрали в категорії неігрових документальних фільмів і серіалів. Робота над фільмом триває — команда планує додаткові зйомки. Дату прем’єри поки не оголосили.

Ірину Фаріон 19 липня 2024 року смертельно поранив із пістолета невідомий нападник біля її будинку у Львові. За кілька днів у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка.

1 жовтня 2026 року Шевченківський районний суд Львова визнав Зінченка винним у вбивстві Фаріон та незаконному поводженні зі зброєю і призначив йому довічне позбавлення волі. Під час процесу підсудний вини не визнавав.

Раніше БЖ писало, що в листопаді 2024 року у Львові вулицю Технічну перейменували на честь Ірини Фаріон. Вона розташована в Галицькому районі та пролягає від вулиці Матейка до перехрестя вулиць Устияновича й Бібліотечної.