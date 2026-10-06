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Сокиру Джека Ніколсона з фільму «Сяйво» продадуть на аукціоні — її оцінюють у £50 тисяч

Іван Назаренко 06 жовтня 2026
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Сокира, якою Джек Ніколсон розбивав двері у фільмі «Сяйво» Стенлі Кубрика, продадуть на аукціоні. Її оцінюють у £50 тисяч, пише The Guardian.

У стрічці 1980 року сокиру використовує герой Ніколсона Джек Торранс, коли намагається дістатися до своєї дружини Венді, яку зіграла Шеллі Дюваль. Під час цієї сцени він вигукує знамените «Here’s Johnny!».

Лот виставлять на перший аукціон особистого архіву Кубрика. Торги відбудуться 3 лютого в лондонському Bonhams, а перед цим експонати покажуть на виставках у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Парижі та Лондоні.

Серед інших предметів із «Сяйва» — дві блакитні сукні, які носили сестри-близнючки Грейді, що з'являються перед сином Джека Денні в коридорах готелю «Оверлук». Також на аукціоні буде хлопавка зі зйомок фільму.

Загалом на продаж виставлять сотні предметів із особистого архіву Кубрика. Наприклад, реквізит із «2001: Космічної одіссеї», «Баррі Ліндона», «З широко заплющеними очима» та «Спартака», а також режисерські сценарії з особистими нотатками, малюнками й альтернативними сценами.

Найдорожчим лотом стане модель космічного плоду з фінальної сцени «2001: Космічної одіссеї», відома як «зоряна дитина». Її оцінюють до £800 тисяч.

Також на торгах продадуть режисерське крісло Кубрика, яке оцінюють до £12 тисяч, і його шаховий набір. Кубрик захоплювався шахами та грав із акторами й членами знімальної групи під час перерв у роботі.

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