У Львові почали відновлювати вітражі храму Святого Андрія, пошкоджені російською атакою

У львівському храмі Святого Андрія почали підготовчі роботи до відновлення вітражів, пошкоджених під час російської атаки на центр міста 24 березня. Йдеться про чотири вітражі другого ярусу, а завершити всі роботи планують до липня 2027 року. Про це повідомляє Офіс охорони культурної спадщини.

Наразі майстри встановлюють риштування, щоб отримати доступ до вітражів. Після демонтажу фахівці оцінять стан кожного з них: найбільш пошкоджені реставруватимуть, решту очистять, зміцнять і доповнять.

За словами реставраторки Марії Шумської-Барвінок, перший етап триватиме близько місяця. За цей час вітражі та пошкоджене скло демонтують, виготовлять лекала, а на вікнах встановлять захисне антивандальне скло.

До холодів воно має захистити храм від потрапляння води, допомогти стабілізувати температуру й вологість усередині та запобігти подальшому пошкодженню настінних розписів. Після цього вітражі реставруватимуть і поступово повертатимуть на місце.

Паралельно до кінця грудня планують відновити знищене пожежею вікно дзвіниці та дерев’яні віконниці. Їх відтворять зі збереженням первісної форми й матеріалів.

Проєкт реалізують Офіс охорони культурної спадщини Львівської міської ради та ГО «ХЕМО: лабораторія моніторингу української спадщини» за підтримки Світового фонду пам’яток (World Monuments Fund).

Раніше БЖ писало, що після атаки у церкві Святого Андрія вибило чотири з 16 вітражних композицій, ще одну пошкодило частково. Більшість вітражів вдалося зберегти завдяки захисту, встановленому заздалегідь. Тоді фахівці планували демонтувати пошкоджене скло, оцінити збитки та підготувати план відновлення.

Церква Святого Андрія входить до ансамблю колишнього Бернардинського монастиря на площі Соборній. Під час березневої атаки найбільше постраждав житловий будинок у межах комплексу, в який влучив російський дрон.